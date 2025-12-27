Роллы, которые выглядят дороже, чем стоят

С сегодняшнего дня в городе официально стартует доставка «СУШИ KAIF» — проект, который заметно отличается от привычного формата роллов на доставку.

Главный акцент здесь сделан на продукт: крупные роллы, щедрая начинка и действительно много рыбы за свою цену. Без визуальных уловок и завышенных ожиданий — формат, при котором результат совпадает с тем, что заявлено. Открыв коробку, гость сразу понимает, за что заплатил.

Меню строится на смелых вкусах и нестандартных сочетаниях, а подача соответствует фотографиям. При этом цены остаются доступными, что делает «СУШИ KAIF» привлекательным вариантом как для повседневных заказов, так и для компаний.

По словам представителей сервиса, идея проекта — дать городу роллы, которые действительно оправдывают ожидания по качеству, объёму и вкусу.

Заказать доставку «СУШИ KAIF» можно через сервис доставки еды CHIBBIS.

Реклама: ИП Салопова Ю.В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeA6W7a