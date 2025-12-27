В Великих Луках определили победителей конкурса «Новогодняя витрина-2025»

Награждение по итогам городского смотра-конкурса «Новогодняя витрина-2025» состоялось в зале заседания администрации города Великие Луки вчера, 26 декабря. Задача конкурса - привлечь представителей предпринимательского сообщества города к новогоднему оформлению витрин, фасадов и торговых залов. Об этом сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

В этом году заявки на участие в конкурсе подали девять субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям: использование новогодней тематики и оригинальность в оформлении (витрин, входных зон, торгового зала, торгового оборудования, ценников), композиционное решение и оригинальность, световое оформление входной группы (витрин, фасада), оформление, благоустройство и освещение прилегающей территории.

По итогам работы конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители администрации города Великие Луки, профильных комитетов и отделов, а также Комитета культуры и Управления ЖКХ города, были выявлены три победителя. Первое место присуждено ювелирному салону «Золотая рыбка» (проспект Ленина 34), второго места удостоена кондитерская «Французская булочка» (проспект Ленина, 34), третье место заслужил магазин «Красное знамя» (Октябрьский проспект 75).

Победителям конкурса вручили дипломы и памятные подарки. Остальных участников конкурса также отметили дипломами. В их числе были: магазин «Зверский дом» (Октябрьский проспект 27); магазин «Удачный выбор» (улица Полевая 44); кафе «Для друзей» (проспект Ленина 22); магазин «Волна веселья» (улица Некрасова 11); ООО «Салон Красоты» (проспект Гагарина 36); Салон красоты ИП Павлова Кристина Валерьевна (проспект Ленина 55/7).

Организацией данного конкурса занимается Комитет потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд Администрации города Великие Луки. Ключевой задачей мероприятия является своевременное создание новогодней атмосферы и благоприятного настроения у жителей и гостей города.