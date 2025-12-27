Борис Елкин: Спасатели готовы в любую минуту оставить свой тёплый ужин, прервать семейный праздник или спокойный сон

Глава города Пскова поздравил сотрудников МЧС Псковской области с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 декабря. Он отметил, что это день профессионалов, которые не ищут славы, но заслуживают её больше всех. Поздравление и пожелания Борис Елкин написал в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Они готовы в любую минуту оставить свой тёплый ужин, прервать семейный праздник или спокойный сон и броситься туда, где произошла беда. Там, где другие отступают, спасатели смело делают шаг вперёд. Каждый день наши спасатели демонстрируют мужество, отвагу и высокий профессионализм. Они первыми прибывают на место происшествия, будь то пожар, авария или стихийное бедствие», - подчеркнул глава города.

Борис Елкин поблагодарил героев-спасателей за ежедневный подвиг и за ту жизнь, которую они сохраняют благодаря своему труду и мужеству.