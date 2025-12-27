Губернатор наградил спасателей региона в профессиональный праздник

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил спасателей региона по случаю их профессионального праздника и 35-летия образования Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Торжественная церемония чествования сотрудников областного Управления МЧС России и Управления обеспечением деятельности в чрезвычайных ситуациях прошла в Правительстве региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Вашу работу сложно переоценить. В этом году как минимум 400 человек могут поблагодарить вас за то, что вы спасли им жизни в результате дорожно-транспортного происшествия, при пожаре, в несчастных случаях на водных объектах. Очень приятно, что и Министерство это видит — за последние годы появилось новое здание Управления, регулярно обновляется специальная техника. Ну и самое главное, вашу работу видят люди. Тот авторитет, которым пользуются сотрудники МЧС по Псковской области, говорит о многом», — сказал глава региона.

«Мы со своей стороны будем делать все необходимое, чтобы поддерживать вас, чтобы вы в полной мере могли реализовывать свои служебные обязанности», — добавил Михаил Ведерников.

За значительные достижения в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории региона почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» Глава региона отметил директора общества c ограниченной ответственностью «Псковсоюзспас» Николая Сучкова и заместителя начальника части (начальника отдельного поста) 3-й пожарно-спасательной части Пскова Максима Терентьева.

Пяти работникам сферы присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Псковской области». Глава региона вручил им знаки отличия. Почетных грамот Губернатора удостоены еще 4 спасателя.

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин поблагодарил Михаила Ведерникова за взаимодействие, поддержку и помощь в 2025 году.

«Мы совместно решали различные задачи — тушили пожары, ликвидировали последствия ЧС, помогали людям в ДТП, занимались вопросами гражданской обороны, спасали людей на воде и т. д. В 2026 году все наши усилия будут направлены на то, чтобы наша Псковская область процветала, а жители чувствовали себя в безопасности и знали, что помощь в случае необходимости всегда придет» - отметил он.