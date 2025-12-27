Общество

Офицер следственного комитета провёл правовой урок для школьников в Порховском районе

Исполняющий обязанности руководителя Порховского межрайонного следственного отдела Станислав Сверлов провел правовой урок для учащихся Полонской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Арнольда Мери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области. 

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области/ Telegram-канал

В ходе встречи офицер СК России рассказал детям об основных аспектах уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, о безопасном поведении в сети Интернет, а также о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой преступления. 

Особое внимание он уделил обсуждению правил поведения подростков в период новогодних каникул, запрету использования детьми пиротехнических изделий, а также соблюдению правил безопасности при занятии зимними видами спорта.

Общение с учениками проходило в форме диалога, ребята принимали активное участие в процессе общения и задавали интересующие их вопросы, получив на них исчерпывающие ответы.

