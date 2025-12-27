Какие подарки дарят псковичи коллегам на работе, выяснили эксперты

Как жители Псковской области относятся к корпоративным подаркам, что они чаще всего выбирают для коллег и какой бюджет готовы на это закладывать выяснили аналитики hh.ru.

Больше половины работников Псковской области (60%) так или иначе участвуют в обмене подарками на работе. Чаще всего местные жители поздравляют коллег, с которыми у них сложились дружеские отношения — так отвечают 25% опрошенных. Ещё 19% участвуют в корпоративных форматах вроде «Тайного Санты», где презенты дарят анонимно. 16% респондентов отмечают, что лично поздравляют весь коллектив. При этом 40% опрошенных не участвуют в обмене подарками.

Наиболее распространенной категорией подарков остаются съедобные наборы — чай, сладости и небольшие гастрономические презенты. Их предпочитают 46% респондентов. На втором месте — сувениры с символикой года, которые выбирают 34% опрошенных. Далее следуют полезные для работы предметы — их рассматривают 27% участников опроса. Косметические и уходовые средства ручной работы выбирают 22% респондентов. Предметы для дома и отдыха — свечи, пледы и другие уютные аксессуары, а также подарочные сертификаты и атрибуты для хобби дарят по 17% жителей региона. Подписки на цифровые сервисы пока остаются нишевым форматом и встречаются лишь у 2% респондентов.

Большинство псковичей придерживаются умеренного подхода. 51% опрошенных готовы потратить на подарок коллегам до 1000 рублей. Еще 15% закладывают бюджет от 1000 до 2000 рублей, 17% — от 2000 до 3000 рублей. Диапазоны от 3000 до 4000 рублей и от 4000 до 5000 рублей выбирают по 7% респондентов каждый. Более высокие траты встречаются реже: свыше 5000 рублей готовы потратить 2% участников опроса.