Детский рождественский концерт прошёл в правительстве Псковской области

Рождественский концерт представили для детей сотрудников правительства Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Telegram-канале. 

Видео: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Для детей подготовили рождественский концерт по сказке Гофмана «Щелкунчик» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением маэстро Алексея Репникова.

«Художница Оксана Чункукова на большом экране бережно, штрих за штрихом, оживила с помощью песочной анимации волшебный мир девочки Маши, её смелого Щелкунчика и вечной битвы добра со злом – в которой, конечно, побеждает добро. Спасибо каждому, кто вложил душу в спектакль и помог сделать его ярким и незабываемым для детей», - написал губернатор. 

