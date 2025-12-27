Общество

1700 новогодних подарков отправили от Псковской области в Херсонскую

Почти 1700 подарков детям отправили от Псковской области из её подшефных округов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

«Вместе со сладкими наборами мы хотим подарить ребятам ощущение праздника, домашнего тепла и веры в чудо. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал заботу, внимание и знал: о нём помнят, он не один», - отметил Михаил Ведерников. 

 

Губернатор пожелал, чтобы этот Новый год стал для всех жителей Херсонской области светлее, добрее и радостнее. 

