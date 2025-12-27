Общество

Вылет самолёта рейса Москва - Псков задерживается на 2,5 часа

Вылет самолета рейсом Москва — Псков отложили на два с половиной часа сегодня, 27 декабря. Информация следует из онлайн-табло аэропорта «Внуково».

На данный момент назначенное время вылета из Внуково — 21:30. 

Более 50 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» на фоне ограничений по состоянию на 18.30 мск, на запасные аэродромы ушло 24 самолета, отменено свыше 10 рейсов, пишут РИА Новости

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Внуково» в 17.11 мск. Аэропорт «Шереметьево» осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами с 17.06 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале на платформе Max сообщил: «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». 

