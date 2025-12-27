«Никто, кроме нас!»: В день рождения Василия Маргелова десантники чтят память легендарного командующего

Сегодня отмечается день рождения человека, чье имя стало синонимом Воздушно-десантных войск, — генерала армии Василия Маргелова. Для нескольких поколений он был и остается «Дядей Васей» и «Батей» — командующим, который не только поднял престиж ВДВ на невиданную высоту, но и стал для каждого десантника образцом чести, отваги и отеческой заботы. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области, генерал-майор Воздушно-десантных войск в запасе Алексей Наумец в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Наумец / Telegram

Возглавляя войска с 1954 по 1979 год (с небольшим перерывом), Василий Маргелов провел настоящую революцию. Он внедрил десантирование внутри боевых машин (БМД), что впервые в мировой практике было успешно испытано в 1973 году с участием его сына, Александра. Он добился права для десантников носить голубые береты и тельняшки как символ принадлежности к элите, перенявшей традиции морской пехоты. Благодаря ему, ВДВ стали высокомобильными, оснащёнными современным оружием и техникой войсками, ключевым элементом стратегии.

«Он был истинным командиром. Его авторитет строился не на страхе, а на уважении, справедливости и личном примере. Он лично совершил более 60 прыжков с парашютом, последний — в 65 лет. Он мог сурово наказать провинившегося, но был беззаветно предан своим солдатам. Известна история, как он заставил офицеров питаться из общего котла, отменив отдельное довольствие, а свой дополнительный паек приказал отдать в солдатскую кухню», — напомнил сенатор.

Девизом и духом ВДВ стали слова Василия Маргелова: «Никто, кроме нас!». Этот принцип отражает готовность десантников первыми принять любой вызов. Он говорил: «Тот, кто ни разу в жизни не покидал самолет… тот никогда не поймет чести и гордости десантника».