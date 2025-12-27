Как подобрать игристое к новогоднему столу и с чем его сочетать

С советских времен игристое — незаменимый атрибут Нового года. Здесь отдельно выделяется шампанское — так можно назвать только игристое из французской области Шампань, произведенное традиционным методом из определенных сортов винограда. О том, какие игристые вина подобрать, и чем они отличаются, рассказал владелец винодельни Scarpa Евгений Стржалковский.

С какими блюдами сочетать

Игристые, особенно категории «брют», «экстра брют» или «брют натюр», прекрасно сочетаются с множеством блюд на праздничном столе. Их высокая, хрустящая кислотность не только уравновесит вкус, в том числе жирный или пикантный, но и очистит вкусовые рецепторы.

«Бокал сухого игристого вина считается отличным аперитивом. Оно способно возбудить аппетит и подготовить рецепторы, чтобы лучше ощутить все нюансы праздничного меню», — отметил Евгений Стржалковский.

Вина, сделанные по методу Шарма – просекко, москато д'асти, многие немецкие зекты или крымские игристые – легкие и доступные вина с яркой фруктовой и цветочной ароматикой. Зачастую они не настолько сухие, как классическое игристое и прекрасно подойдут к салатам, соленым закускам, даже к азиатским соусам вроде карри или терияки.

Если эти вина производятся со вторичным брожением в больших цистернах, то у классических игристых – cделанных по методу «шампенуа» – оно происходит в бутылках. Такие вина тоже бывают очень разными по стилю.

Более молодые, свежие игристые с нотками зеленого яблока, цитрусовых и минеральным финишем сочетаются с устрицами, рыбными закусками и морепродуктами, молодыми сырами, мясными деликатесами, жареной птицей.

Зрелые игристые вина, которые долгое время выдерживались на осадке, приобретают нюансы выпечки, сливочного крема, орехов и сухофруктов, сладких специй. При этом они сохраняют освежающую кислотность. К ним можно смело подавать креветки и лобстеров, насыщенные сыры, жареную курицу.

Если шампанское в категории «блан де блан», оно было сделано из белого винограда «шардоне». Для сравнения, шампанская классика – это бленд, микс трех сортов винограда: «шардоне», «пино нуар» и «пино менье».

Как правило, игристое «блан де блан» ассоциируются с более легким, мягким и тонким стилем. Если вы хотите подчеркнуть изысканный вкус продуктов – это отличный вариант. Прекрасную пару оно составит и с икрой.

Игристые в стилистике «блан де нуар» производят из черных сортов винограда, чаще «пино нуара». Для них характерны более глубокие фруктовые ноты, сложные оттенки, которые иногда описывают как нотки «кожи» или «землистости». Их интересно подчеркнут блюда с грибами, утка, особенно с ягодным соусом, различные тартары, запеченная телятина, буженина.

Отдельную категорию составляют розовые игристые – такими бывают и шампанские вина, и креманы, и кава, и просекко. Здесь подойдут всевозможные закуски от овощных до мясных, орехи и сыры, рыба на гриле, мясные вторые блюда.

«Игристое подойдет и к десерту на новогоднем столе. В этом случае можно выбирать вино с высоким остаточным сахаром, но при этом чтобы в нем оставалась и живая кислотность. Неплохой парой станет сладкое игристое и чизкейк или тарталетка с кремом и ягодами», — добавил Евгений Стржалковский.

Как выбрать игристое

По словам винодела, выбирая игристое, можно рассмотреть не только шампанское. Существуют и другие, не менее достойные вина, которые изготавливают по классическому методу:

«Стоит обратить внимание на классическое игристое и в других регионах. Вас наверняка порадуют французские креманы, более доступные, чем шампанское – из Эльзаса, Бургундии, долины Луары. Весьма неплохой бывает испанская кава, а итальянское классическое игристое — малоизвестный, но крайне интересный мир. Попробуйте ломбардскую франчакорту, игристое из апелласьона Trento DOC, пьемонтское игристое «Альта Ланга». Есть и российские варианты - например, брют из Балаклавы или, любопытное игристое из автохтонного сорта кокур».

При выборе подарка важно учитывать вкусы того, кому вы планируете презентовать игристое, пишет «Прайм». Вполне возможно, что этому человеку нравятся десертные вина. В этом случае идеальным подарком может стать бутылка «Москато д'Асти» также из Пьемонта, которое сейчас переживает очередную волну популярности. Это десертное, очень легкое (4,5-5% алкоголя), так называемое «жемчужное» — то есть полуигристое — вино с элегантным букетом ароматов от цитрусов и жасмина до персика и меда.