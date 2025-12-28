Общество

Глава Пыталовского округа исполнила просьбу мальчика с «Ёлки желаний»

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева подарила футбольную экипировку и мяч 12-летнему мальчику из Печор в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом глава округа сообщила в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева/ Telegram-канал

«Вчера побывала в г. Печоры, посетила Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А причиной стал шар, который я сняла несколько дней назад с «Ёлки желаний». На шаре было написано  заветное желание 12-летнего Георгия - футбольная экипировка и мяч! Как оказалось, Гоша учится в 6 классе, сильно увлекается футболом, играет в школьной сборной. Вместе с командой часто выезжает на соревнования не только по области, но и в другие регионы страны. Вчера мечта сбылась!» - рассказала Вера Кондратьева. 

 

В ответ дети подарили, сделанные своими руками, керамическую планку, доску и прихватки. 
 

