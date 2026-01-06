Пять способов цифрового детокса: как настроить телефон на новогодний отдых

Новогодние праздники — это то редкое время, когда можно официально выпасть из рабочего графика. Психологи напоминают: цифровой детокс критически важен для снижения стресса и восстановления нервной системы, перегруженной бесконечным скроллингом и чтением новостей. Без качественной перезагрузки мы рискуем вернуться в рабочий январь с ощущением усталости, а не бодрости. Но давайте честно: полностью выключить телефон на 10 дней — утопия. Нам нужна связь с близкими, камера для фото, такси. Секрет качественного детокса не в том, чтобы выбросить смартфон в сугроб, а в том, чтобы использовать его скрытые функции для защиты своего спокойствия. Вот пять настроек смартфона, которые помогут вернуть фокус на оливье и общение с семьей, опираясь на возможности современных устройств.

Отложенные уведомления: управление вниманием

В праздники мессенджеры разрываются от открыток и поздравлений. Постоянные звуковые сигналы держат мозг в напряжении. Настройте отложенные уведомления. Для этого нажмите и удерживайте уведомление, затем выберите «Напомнить позже». Вы можете установить конкретное время (например, через час или вечером) или привязать напоминание к вашему местоположению (например, «напомнить, когда приду домой»). Эта функция доступна как в Android, так и в iOS и прекрасно помогает управлять потоком входящих сообщений. Так вы возвращаете себе контроль над временем, переходя из режима реакции («отвечаю сразу») в режим осознанности («читаю, когда хочу»).

Звонок в чат: секретарь для вашего отдыха

Самый назойливый фактор в праздники — несвоевременные звонки, когда вы встречаете Деда Мороза или играете с детьми. Функция «Звонок в чат» от МТС позволяет не брать трубку, но и не терять контакт. Вы сбрасываете вызов, и отвечаете собеседнику текстовыми сообщениями, которые озвучивает голосовой помощник. В чате будут появляются варианты ответов, контекстно подстраивающиеся под ход беседы. Вам остаётся выбрать подходящую реплику, или напечатать ответ самостоятельно. Так вам не придется общаться голосом в неподходящей ситуации, и вы не разрушите магию момента.

VoLTE или связь без стресса

В новогодние праздники телефон нужен для всего сразу: позвонить близким, отправить поздравление, посмотреть маршрут до гостей или заказать такси после прогулки по городу. Если вы хотите быть уверены, что точно останетесь на связи, когда вокруг толпа — заранее проверьте, что в вашем смартфоне настроена функция VoLTE.

VoLTE— это «интернет-звонки» через сеть LTE. С ней вы звоните друзьям и параллельно серфите в интернете на смартфоне. Функция работает на большинстве современных Samsung, Apple, Huawei и других брендов. Для абонентов МТС — бесплатно. Обычно настройка не нужна, но иногда требуется «ручное» включение. Для этого просто зайдите в настройки смартфона и включите «Звонки через LTE». Даже в пиковые нагрузки голосовые звонки через VoLTE останутся стабильными, а вы спокойными.

Удаленный доступ к телефону: спокойствие без гаджета в руке

Найти свой телефон, особенно если он в беззвучном режиме, утром 1 января бывает непростой задачей. Страх потерять телефон и остаться без связи — главная причина, почему мы не выпускаем его из рук даже дома или на катке. Чтобы уменьшить стресс — подключаем функцию удаленного доступа. Для Android существует сервис Google Find My Device, который позволяет не только отслеживать местоположение телефона, но и просматривать последние уведомления, а даже совершать звонки. Владельцы iPhone могут зайти на iCloud.com, выбрать «Найти iPhone», активировать функцию «Позвонить», и телефон зазвонит даже в беззвучном режиме. Это дает вам свободу — можно оставить телефон в куртке или другой комнате и просто жить.

«Защитник»: ваш личный цифровой телохранитель

В праздничной суете мы становимся уязвимыми: звонок якобы от службы доставки или «соцзащиты» может застать врасплох. Чтобы не тратить нервы на мошенников и спам, доверьте фильтрацию входящих вызовов умным алгоритмам. Сервис «Защитник» от МТС анализирует звонки в реальном времени по более чем 200 признакам и блокирует подозрительные номера. Если звонок прошел, но оказался опасным, голосовой помощник предупредит вас прямо во время разговора. А функция «Защитник для своих» пришлет вам уведомление, если вашим пожилым родителям или детям звонит мошенник. Вы сможете вмешаться и предотвратить беду, не тревожась о них каждую минуту. Спам и мошенники отсекаются автоматически, оставляя линию свободной только для действительно важных поздравлений.