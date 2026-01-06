Общество

От памятников до юных спортсменов: Дмитрий Мельников рассказал о благотворительных проектах «Деловой России»

0

Об активном участии в благотворительных проектах, помимо основной деятельности, рассказал председатель совета директоров ПАО АВАР, руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет».

Одним из главных достижений Дмитрий Мельников отметил проект, который реализуется совместно с правительством Псковской области: реставрация памятника в Усвятах в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала видео об этом проекте. 

Руководитель также обозначил, что следующий год будет Годом единства народов, и на эту тематику уже планируется проект у «Деловой России». Хотя рабочее название еще уточняется, суть инициативы уже определена. Проект будет направлен на поддержку молодых спортсменов из разных регионов страны. Планируется привлекать благотворительные фонды и организации для финансирования спортивных сборов детей.

«Мы будем проводить такие мероприятия как минимум раз в месяц. По итогам года надеемся охватить большое количество уголков нашей страны и помочь большому количеству юных спортсменов, тем самым подчеркнув, что все мы - дети нашей одной большой страны», — резюмировал гость студии.

Несмотря на новые направления, ключевым проектом остается помощь участникам специальной военной операции из Псковской области. Дмитрий Мельников признал, что экономическая ситуация влияет на возможности, но поддержка будет продолжена: «Все мы понимаем, что в рамках мобилизации каждый мужчина, который живет в России, мог оказаться на месте наших защитников. Поэтому я советую всем об этом не забывать».

Председатель совета директоров ПАО АВАР отметил, что, помимо крупных структур, важно поддерживать и волонтерские организации, в том числе созданные родственниками военнослужащих.

«Кто осудит мать или жену за то, что она хочет помочь той части, где служит ее сын и муж? Тут очень сложно оставаться беспристрастным. Все мы люди, и у нас есть свои болевые точки и цели. Поэтому я считаю, что помогать нужно всем организациям,  которые себя не запятнали каким-то нецелевым расходованием средств и подобными мероприятиями», — заключил Дмитрий Мельников. 
Пресс-портреты

Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

