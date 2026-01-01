Общество

График работы медорганизаций Псковской области изменился на период новогодних каникул

График работы медицинских организаций Псковской области изменится с 31 декабря по 11 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

1 января взрослые поликлиники будут работать по следующему графику:

  • Дежурный врач - с 09.00 до 14.00;
  • Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов, работа кабинетов вакцинации - с 09.00 до 13.00;
  • Кабинет неотложной помощи - с 09.00 до 13.00;
  • Диспансеризация, профилактические осмотры — в часы работы медицинской организации;
  • Приём врачей-специалистов: хирург, невролог отоларинголог, офтальмолог - с 09.00 до 14.00.

2 - 6 января:

  • Дежурный врач, работа кабинетов вакцинации - с 09.00 до 16.00;
  • Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов - с 09.00 до 14.00;
  • Кабинет неотложной помощи - с 09.00 до 14.00;
  • Диспансеризация, профилактические осмотры — в часы работы медицинской организации;
  • Плановая медицинская помощь - по предварительной записи;
  • Приём врачей-специалистов: хирург, невролог отоларинголог, офтальмолог - с 09.00 до 16.00.

7 января работают:

  • Дежурный врач - с 09.00 до 14.00;
  • Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов - с 09.00 до 13.00;
  • Кабинет неотложной помощи - с 09.00 до 13.00;
  • Диспансеризация, профилактические осмотры — в часы работы медицинской организации;
  • Приём врачей-специалистов: хирург, невролог отоларинголог, офтальмолог - с 09.00 до 14.00.

С 8 по 11 января доступны:

  • Дежурный врач, работа кабинетов вакцинации - с 09.00 до 16.00;
  • Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов - с 09.00 до 14.00;
  • Кабинет неотложной помощи - с 09.00 до 14.00;
  • Диспансеризация, профилактические осмотры — в часы работы медицинской организации;
  • Плановая медицинская помощь - по предварительной записи;
  • Приём врачей-специалистов: хирург, невролог отоларинголог, офтальмолог - с 09.00 до 16.00;

Детские поликлиники 1 января будут работать следующим образом:

  • Дежурный врач - с 09.00 до 14.00;
  • Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов, работа кабинетов вакцинации - с 09.00 до 13.00;
  • Кабинет неотложной помощи - с 09.00 до 13.00;
  • Диспансеризация, профилактические осмотры — в часы работы медицинской организации;
  • Приём врачей-специалистов: хирург, невролог отоларинголог, офтальмолог - с 09.00 до 14.00.

С 2 по 6 января будут доступны:

  • Дежурный врач, работа кабинетов вакцинации - с 09.00 до 15.00;
  • Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов - с 09.00 до 13.00;
  • Кабинет неотложной помощи - с 09.00 до 13.00;
  • Диспансеризация, профилактические осмотры — в часы работы медицинской организации;
  • Плановая медицинская помощь - по предварительной записи;
  • Приём врачей-специалистов: хирург, невролог отоларинголог, офтальмолог - с 09.00 до 15.00.

7 января:

  • Дежурный врач - с 09.00 до 14.00;
  • Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов - с 09.00 до 13.00;
  • Кабинет неотложной помощи - с 09.00 до 13.00;
  • Диспансеризация, профилактические осмотры — в часы работы медицинской организации;
  • Приём врачей-специалистов: хирург, невролог отоларинголог, офтальмолог - с 09.00 до 14.00.

С 8 по 11 января будет действовать:

  • Дежурный врач, работа кабинетов вакцинации - с 09.00 до 15.00;
  • Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов - с 09.00 до 13.00;
  • Кабинет неотложной помощи - с 09.00 до 13.00;
  • Диспансеризация, профилактические осмотры — в часы работы медицинской организации;
  • Плановая медицинская помощь - по предварительной записи;
  • Приём врачей-специалистов: хирург, невролог отоларинголог, офтальмолог - с 09.00 до 15.00.

Взрослые и детские стоматологии будут работать по следующему графику:

  • 1 января - с 09.00 до 14.00;
  • 2 - 6 января - с 09.00 до 15.00;
  • 7 января - с 09.00 до 14.00;
  • 8-11 января - с 09.00 до 15.00.

Женские консультации, противотуберкулёзный диспансер, Псковский областной клинический онкологический диспансер, Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии, кожно‑венерологический диспансер Псковской области:

  • 1 января - с 09.00 до 14.00;
  • 2 - 6 января - с 09.00 до 16.00;
  • 7 января - с 09.00 до 14.00;
  • 8-11 января - с 09.00 до 16.00.

Отмечается, что травмпункты Псковской областной клинической больницы и Детской областной клинической больницы с 31 декабря по 11 января будут работать в круглосуточном режиме.

