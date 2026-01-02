Общество

Скончался ветеран шахматного движения Псковской области Василий Орлов

0

31 декабря 2025 года скоропостижно,  на 66 году жизни, ушёл из жизни известный детский организатор футбольной жизни Псковской области, детский футбольный  тренер, а также активный участник, организатор и ветеран шахматного движения региона, Василий Орлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат региона.

Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

«Вся жизнь Василия Леонидовича была отдана детям. Свои педагогические способности, знания и огромный профессиональный опыт он активно направлял на то, чтобы дети земли Псковской полюбили футбол или шахматы», - сказали в федерации.  

Детско-юношеские команды Псковского района по футболу неоднократно занимали призовые места не только на областных соревнованиях, но и на всероссийских. Выступая главным организатором участия сборной Псковского района по шахматам, под его руководством команда становилась призером областных соревнований по шахматам.

«Василий Леонидович и сам принимал участие в шахматных поединках, как в составе сборной района, так и участвуя в чемпионатах, кубках Псковской области, в последнее время он активно выступал на Спартакиаде области среди ветеранов. Василий Леонидович являлся активным шахматистом, обладателем действующего международного и российского шахматного рейтинга. В субботние и воскресные дни на протяжении многих лет Василий Орлов становится организатором любительских турниров среди ветеранов и других шахматистов, которые приходили в городской шахматный клуб города Пскова, чтобы провести свободное время и насладиться прекрасной мудрой игрой в шахматы в коллективе единомышленников и яростных поклонников этой древней игры. Для нас он был профессионалом, любящим то дело, которому он посвятил всю свою жизнь, наставником, надёжным, верным и отзывчивым товарищем и другом», - подчеркнули в федерации.

Прощание с Василием Орловым состоится 3 января 2026 года в Храме в псковской деревне Соловьи. Время будет сообщено дополнительно.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru