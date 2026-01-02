Скончался ветеран шахматного движения Псковской области Василий Орлов

31 декабря 2025 года скоропостижно, на 66 году жизни, ушёл из жизни известный детский организатор футбольной жизни Псковской области, детский футбольный тренер, а также активный участник, организатор и ветеран шахматного движения региона, Василий Орлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат региона.

Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

«Вся жизнь Василия Леонидовича была отдана детям. Свои педагогические способности, знания и огромный профессиональный опыт он активно направлял на то, чтобы дети земли Псковской полюбили футбол или шахматы», - сказали в федерации.

Детско-юношеские команды Псковского района по футболу неоднократно занимали призовые места не только на областных соревнованиях, но и на всероссийских. Выступая главным организатором участия сборной Псковского района по шахматам, под его руководством команда становилась призером областных соревнований по шахматам.

«Василий Леонидович и сам принимал участие в шахматных поединках, как в составе сборной района, так и участвуя в чемпионатах, кубках Псковской области, в последнее время он активно выступал на Спартакиаде области среди ветеранов. Василий Леонидович являлся активным шахматистом, обладателем действующего международного и российского шахматного рейтинга. В субботние и воскресные дни на протяжении многих лет Василий Орлов становится организатором любительских турниров среди ветеранов и других шахматистов, которые приходили в городской шахматный клуб города Пскова, чтобы провести свободное время и насладиться прекрасной мудрой игрой в шахматы в коллективе единомышленников и яростных поклонников этой древней игры. Для нас он был профессионалом, любящим то дело, которому он посвятил всю свою жизнь, наставником, надёжным, верным и отзывчивым товарищем и другом», - подчеркнули в федерации.

Прощание с Василием Орловым состоится 3 января 2026 года в Храме в псковской деревне Соловьи. Время будет сообщено дополнительно.