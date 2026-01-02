Скончался ветеран шахматного движения Псковской области Василий Орлов

31 декабря 2025 года скоропостижно, на 66 году жизни, ушёл из жизни известный детский организатор футбольной жизни Псковской области, детский футбольный тренер, а также активный участник, организатор и ветеран шахматного движения региона, Василий Орлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат региона.
Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области
«Вся жизнь Василия Леонидовича была отдана детям. Свои педагогические способности, знания и огромный профессиональный опыт он активно направлял на то, чтобы дети земли Псковской полюбили футбол или шахматы», - сказали в федерации.
Детско-юношеские команды Псковского района по футболу неоднократно занимали призовые места не только на областных соревнованиях, но и на всероссийских. Выступая главным организатором участия сборной Псковского района по шахматам, под его руководством команда становилась призером областных соревнований по шахматам.
Прощание с Василием Орловым состоится 3 января 2026 года в Храме в псковской деревне Соловьи. Время будет сообщено дополнительно.