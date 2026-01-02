Жительница Струкокрасненского округа Ольга Александрова празднует столетний юбилей

Со 100-летним юбилеем жительницу стругокрасненской деревни Зовка — Ольгу Александрову поздравил глава округа Александр Волков. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Волков / «ВКонтакте»

«Сегодня побывал у этой удивительной женщины в гостях, пообщался с ней, передал поздравления и подарки», - поделился Александр Волков.

Родилась и выросла именинница в деревне Бельско. Когда началась Великая Отечественная война, её угнали в Германию, где ей приходилось много работать. После войны она продолжила трудовую деятельность в совхозе дояркой.

Несмотря на все трудности и потери, которые ей пришлось пережить, она до сих пор сохраняет бодрость духа и жизнелюбие.