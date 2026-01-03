Желания двух маленьких островичей исполнил Дмитрий Быстров

Глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров принял участие в ежегодной акции «Ёлка желаний», сообщается в его Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«В эти волшебные новогодние и предрождественские дни все мы стараемся делать добро. Ежегодно становлюсь участником акции "Ёлка желаний". Одну из открыток снял с новогодней красавицы, украшенной пожеланиями детей от 3 до 17 лет. Эту акцию проводит Движение Первых. В нашем муниципалитете мы всячески поддерживаем Движение, в том числе и участием в этой замечательной акции. Мне выпали желания 12-летнего Игната и его сестрёнки Марьяны», - сообщил Дмитрий Быстров.

Он отметил, что Игнат уже побывал в настоящем стрелковом тире. Мастер-класс для него провел профессионал Сергей Мельников.

«Игнат попробовал свои силы на практике и остался очень доволен. Марьяна получила возможность побывать на мастер-классе по рисованию – сертификат у нее на руках. Осталось – определить дату, и еще одна мечта сбудется! Желаю ребятам всего самого наилучшего в наступившем году! И спасибо за возможность творить добро!» - добавил глава округа.