Общество

На Земле произошла первая в 2026 году магнитная буря

0

Первая магнитная буря в 2026 году произошла в ночь на 3 января, она достигла лишь балла G1 и, таким образом, оказалась слабой, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Событие зарегистрировано 2 января около 23.00 по московскому времени и, как свойственно данному типу явлений, носит планетарный характер», - говорится в сообщении.

Учёные напомнили, что прогноз на бурю был сформирован ранее: ожидалось, что её вызовет плазма, выброшенная в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей в среду накануне боя курантов.

Специалисты ИКИ РАН отметили, что уровень события составил G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2. Впрочем, как указано на сайте Лаборатории, сейчас магнитосфера Земли успокоилась.

Магнитные бури начинали и 2025 годы, но тогда они были более сильные. В первых числах января произошла буря уровня G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале), ставшая в итоге одной из самых сильных в течение всего года, пишет РИА Новости.

