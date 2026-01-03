Общество

Наталья Федорова исполнила мечты двух детей с ежегодной «Ёлки желаний»

Мечты двух молодых людей в рамках ежегодной акции «Елка желаний» исполнила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, сообщается в ее Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«"Ёлка желаний" - ежегодный марафон добрых дел. В преддверии Нового года по традиции в Правительстве области сняла с ёлки открытку с необычными желаниями двух юношей: 14-летнего Тимофея и 12-летнего Тимура. Ребята выбрали не материальные подарки, а возможность саморазвития – посещение Музея подводной лодки в Кронштадте», - сообщила Наталья Федорова

Она подчеркнула, что за пару дней до Нового года ребята уже держали в руках заветные сертификаты на поездку.

«Они решили отправиться в поездку в теплый сезон, чтобы сполна насладиться и музеем, и замечательным городом русской морской славы. Кто знает, как сложится судьба этих мальчишек, в столь юном возрасте увлеченных романтикой подводного флота. Пожелала ребятам отличного Нового года, мечтать и верить в себя, в силу мечты, быть упорными и трудолюбивыми при достижении целей в жизни! И, конечно, замечательных впечатлений от путешествия в Кронштадт! Пусть мечты сбываются!»  - добавила глава округа.

