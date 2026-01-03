Общество

Почти 20 миллионов рублей направили на реализацию проектов ТОС в Пскове за 2025 год

0

34 проекта ТОС были реализованы в Пскове за 2025 год. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин/ Telegram-канал

«В течение года мы наблюдали, как соседи объединяются, чтобы сообща создать удобное и красивое пространство рядом с домом. В результате было реализовано 34 проекта ТОС, осуществлённых буквально руками жителей, которые сплотились, чтобы сделать свой двор уютнее, микрорайон удобнее, а город красивее», - сообщил он.

На поддержку проектов в прошедшем году было направлено почти 20 миллионов рублей. Эти средства способствовали реализации различных идей: от установки почтовых ящиков до ремонта дворового покрытия.

«Спасибо за этот год совместной работы! Вместе мы продолжим делать Псков ещё более уютным и комфортным для жизни», - заключил Борис Елкин.

