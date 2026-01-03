Общество

Ввоз почти 2 тонн подкарантинной продукции запретили в Псковской области за 2025 год

Управление Россельхознадзора запретило ввоз почти 2 тонн и более тысячи штук подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров на территорию Псковской области в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

С начала 2025 года государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ в Псковской области, удалось пресечь 322 случая незаконного ввоза в ручной клади и багаже физических лиц продукции растительного происхождения, что в 1,6 раза меньше по количеству выявлений, чем в 2024 году.

Основным видом нарушений стало отсутствие фитосанитарного сертификата на перевозимую продукцию и нарушение временных ограничений о запрете поставок растительной продукции с территории определенных государств. Всего должностные лица ведомства запретили к ввозу почти 2 тонны и 1146 штук подкарантинной продукции.

С нарушениями законодательства в сфере карантина растений на территорию Российской Федерации пытались ввезти яблоки, ягоды, фрукты, овощи, цитрусовые, картофель, семенной и посадочный материал, горшечные растения, рассаду овощных культур, а также луковицы цветочных растений. Всю указанную продукцию растительного происхождения возратили на сопредельные территории.

