Для 117 животных оформили ветеринарные сертификаты в Псковской области

С начала 2025 года государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора были оформлены ветеринарные сертификаты на 117 домашних животных с целью их вывоза за границу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В рамках проведения ветеринарного контроля специалисты ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев. Особое внимание специалистов уделялось идентификации животных (наличию чипа), срокам проведения вакцинаций, обработок и наличию протоколов на титры антител (при их необходимости). На основании проведения документарного и физического контроля были оформлены ветеринарные сопроводительные документы в зарубежные страны.

География путешествий 80 собак и 37 кошек охватила 22 страны мира, основные из них — Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Италия, Норвегия, Турция, Чехия и Швейцария.

Управление Россельхознадзора напоминает об онлайн-сервисе «Инструкция: как путешествовать с животным за рубеж», с помощью которого становится возможным заранее получить информацию о прививках и обработках, необходимых для животных, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.