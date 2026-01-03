Конкурс среди муниципальных служащих пройдёт в Псковской области

Лучшего муниципального служащего вновь определят в Псковской области. Прием заявок на участие в конкурсе стартует 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Побороться за почетное звание смогут служащие, имеющие стаж муниципальной службы не менее двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года и не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Конкурс состоится в двух группах и пройдет в два этапа.

Первый этап будет организован по номинациям: экономика, финансы, градостроительство, архитектура и землепользование, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения, правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления, социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика).

На первом этапе конкурсная комиссия оценит представленные документы и конкурсные работы.

Для участия конкурсантам необходимо предоставить список документов:

1) анкета участника конкурса (с указанием номинации), заверенная кадровой службой органа местного самоуправления муниципального образования Псковской области, по форме;

2) согласие на обработку персональных данных;

3) характеристика, подписанная представителем нанимателя муниципального служащего, с указанием в ней профессиональных достижений муниципального служащего, по форме;

4) конкурсная работа, которая может быть представлена в форме проекта, реализованного в профессиональной деятельности (планируемого к реализации), управленческой практики или в форме письменной работы на тему: «Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования».

5) презентация участника конкурса и его конкурсной работы.

Второй этап конкурса включает в себя тестирование на знание основ Конституции Российской Федерации, Устава Псковской области, федерального законодательства и законодательства Псковской области в сфере местного самоуправления, муниципальной службы и противодействия коррупции; знание государственного языка Российской Федерации (русского языка) и решение утвержденного Комиссией конкурсного задания в соответствии с указанной в заявке номинацией. Представление решения конкурсного задания осуществляется участником конкурса лично.

Критериями оценки участников являются новизна и творческий подход в решении конкурсного задания, а также логичность, аргументированность, содержательность выступления, четкость ответов на вопросы членов комиссии, ораторское мастерство.

Заявки на участие с прилагаемыми документами будут приниматься до 30 января организатором конкурса лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте: info-umstr@pskov.ru.

Информация по вопросам участия в конкурсе доступна по телефону: (8112) 29-98-01, отдел методического сопровождения органов местного самоуправления Управления муниципального развития Правительства Псковской области.