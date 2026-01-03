Врачи заявили о росте количества инфарктов в период праздников

В период рождественских и новогодних праздников риск сердечных приступов заметно возрастает из-за переедания, употребления алкоголя, эмоционального напряжения и холодной погоды. Об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

Число сердечных неотложных состояний в праздничный период увеличивается в среднем на 30%, особенно в канун Рождества. По словам главного медицинского директора Global Medical Response Эда Рахта, в это время люди чаще игнорируют тревожные симптомы, не желая нарушать семейные мероприятия.

Врач пояснил, что такие признаки, как боль или давление в груди, учащенное сердцебиение, одышка или внезапная потеря сознания, могут указывать на инфаркт, опасную аритмию или остановку сердца. В подобных ситуациях промедление существенно снижает шансы на выживание, подчеркнул он.

Специалисты связывают эту тенденцию с сочетанием факторов: обильной и соленой пищи, алкоголя, стресса в семейной обстановке, низких температур, увеличивающих нагрузку на сердце, а также откладывания обращения за медицинской помощью. При этом медики отмечают, что своевременный вызов экстренных служб позволяет начать лечение еще до поступления пациента в больницу и подготовить стационар к экстренному вмешательству.

Врачи рекомендуют соблюдать умеренность в еде и алкоголе, поддерживать водный баланс, принимать назначенные препараты и избегать резких физических нагрузок на холоде. Вместе с тем, по словам Рахта, положительные эмоции и смех также оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему, способствуя расширению сосудов и улучшению кровотока, пишут Известия.