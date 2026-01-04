Общество

Первое воскресенье нового года Дед Мороз проведет в Псковской области

0

В воскресенье, 4 января, в Псковскую область прибудет поезд Деда Мороза. Большую часть дня состав будет находиться в Великих Луках, а вечером сделает остановку на станции Дно. Организаторы подготовили для юных жителей городов и гостей праздничную программу.

Отметим, что в Псковскую область поезд прибудет из Москвы, где находился накануне. В этом году он проедет в общей сложности свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами.

Как сообщалось ранее, Псков в этом году не вошел в число городов, которые посетит поезд Деда Мороза в ходе своего пятого путешествия.

Напомним, ровно год назад, 4 января 2025-го, состав находился в Пскове. 

