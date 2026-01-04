Общество

Порядок оформления загранпаспортов в новогодние праздники разъяснили в полиции

5 и 8 января управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области (г. Псков, ул. Петровская, д. 51) прием граждан на оформление заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации, осуществляется с 9.00 до 12.00 часов (кабинет № 106).

Выдача заграничных паспортов производится с 12.00 до 14.00 часов (окно № 1). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УВМ УМВД по региону. 

Государственные услуги предоставляются исключительно по предварительной записи по телефонам: (8112) 596-410, 596-404, 596-405.

