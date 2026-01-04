Общество

Итоги 2025 года для ряда муниципалитетов подвел вице-спикер Псковского областного Собрания

0

Успешным назвал 2025 год для трех районов своего округа № 9 заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. Он отметил, что совместно удалось реализовать множество проектов для улучшения качества жизни людей.

В Пушкиногорском округе историческим событием стала газификация: за 8 месяцев природный газ пришел в десятки домов, быт жителей стал проще и комфортнее, а жизнь — качественнее. В 2026 году ожидается реконструкция Центральной котельной № 1 с переходом на газ. Она обеспечивает теплом многоквартирные дома и социальные учреждения.

«В Островском округе тоже есть прогресс в догазификации: газ пришел в деревни Глушни и Заньково. Это был один из ключевых наказов жителей, который мы получили совместно с коллегой — депутатом Андреем Михайловым», - рассказал вице-спикер регионального парламента. 

В Новоржевском округе фактически завершено строительство ГРС «Новоржев».

«Это значительный шаг на пути к газификации района. В этом году приложим все усилия для включения муниципалитета в программу догазификации», - пообещал Армен Мнацаканян, сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026