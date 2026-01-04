Итоги 2025 года для ряда муниципалитетов подвел вице-спикер Псковского областного Собрания

Успешным назвал 2025 год для трех районов своего округа № 9 заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. Он отметил, что совместно удалось реализовать множество проектов для улучшения качества жизни людей.

В Пушкиногорском округе историческим событием стала газификация: за 8 месяцев природный газ пришел в десятки домов, быт жителей стал проще и комфортнее, а жизнь — качественнее. В 2026 году ожидается реконструкция Центральной котельной № 1 с переходом на газ. Она обеспечивает теплом многоквартирные дома и социальные учреждения.

«В Островском округе тоже есть прогресс в догазификации: газ пришел в деревни Глушни и Заньково. Это был один из ключевых наказов жителей, который мы получили совместно с коллегой — депутатом Андреем Михайловым», - рассказал вице-спикер регионального парламента.

В Новоржевском округе фактически завершено строительство ГРС «Новоржев».

«Это значительный шаг на пути к газификации района. В этом году приложим все усилия для включения муниципалитета в программу догазификации», - пообещал Армен Мнацаканян, сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания.