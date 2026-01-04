Общество

Названы самые дешевые зарубежные направления для поездок в 2026 году

Белоруссия, Узбекистан и Киргизия вошли в тройку самых дешевых зарубежных направлений для поездок в 2026 году. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту».

Как следует из проведенного исследования, россияне смогут провести недельный отпуск на двоих с минимальными затратами в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным вариантом стала Белоруссия, где средняя стоимость поездки на неделю оценивается примерно в 80 тыс. рублей. Отдых в Узбекистане обойдется порядка 93 тыс. рублей, а в Киргизии — около 105 тыс. рублей.

В перечень доступных направлений также вошли Армения со средней стоимостью поездки 107 тыс. рублей, Грузия — 108 тыс. рублей, Турция — 152 тыс. рублей и Китай — 157 тыс. рублей, передает «Газета.Ру»

