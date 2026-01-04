Общество

В Псковской области возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета

На территории Псковской области в связи с фиксацией БПЛА противника в соседних регионах возможны ограничения в работе мобильной связи и интернета. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В настоящее время угрозы для жителей и объектов на территории региона нет. Об изменениях обстановки буду информировать.При наблюдении БПЛА звоните 112», - заключил глава Псковской области.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 4 января, в ряде регионов России был зафиксирован прилет БПЛА. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице было сбито 32 беспилотника. В московских аэропортах было задержано около двухсот рейсов. Самолет рейса Москва - Псков вылетел с двухчасовым опозданием.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

