Три тонны животноводческой продукции изъяли на границе Псковской области в 2025 году

В 2025 году в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 1226 партий продукции животного происхождения общим объёмом 2,9 тонны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора 

Сотрудники запретили ввоз 13 партий кормов и кормовых добавок в количестве 182,2 кг, а также 10 партий пищевых куриных и инкубационных яиц в количестве 483 штук.

Через границу пытались ввезти мясосырье, рыбу и рыбную продукцию, готовую мясную и молочную продукцию, сырье животного происхождения, мёд, а также охотничьи трофеи, лекарственные средства и прочие грузы из 37 стран мира. Больше всего нарушений было зафиксировано при ввозе в ручной клади и багаже пассажиров животноводческой продукции из Молдовы и стран Прибалтики.

Вся продукция была возвращена на сопредельную территорию.

Стоит отметить, что за указанный период количество выявленных нарушений при ввозе ручной клади выросло в 1,4 раза, чем за аналогичный период 2024 года (883 партии).

 

