Врач рассказала, кто входит в зону риска заболевания гонконгским гриппом

Люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом находятся в зоне риска заболевания гонконгским гриппом, рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», — рассказала Малинникова.

Она уточнила, что сегодня иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные. Временные могут быть связаны с переохлаждением, стрессовыми ситуациями или высокой физической нагрузкой, пишут РИА Новости.

«Такое как раз состояние может утяжелить течение гонконгского гриппа», — заключила специалист.