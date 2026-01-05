Общество

Михаил Ведерников: Мы серьёзно модернизировали ветеринарную службу региона

0

Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Псковской области модернизировали ветеринарную службу за 2025 год. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

В Пушкинских Горах завершили капитальный ремонт ветстанции. Здесь обновили здание и гаражи, оборудовали парковку.
В учреждении появилось новое диагностическое оборудование – аппарат УЗИ и анализаторы.

«Важным решением стало приобретение инсинератора с манипулятором на базе КАМАЗа для экологичной утилизации биологических отходов при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор рассказал, что в Красногородском, Великолукском, Пыталовском и Новоржевском районах отремонтированы кровли ветстанций. В Великолукском филиале областной ветеринарной лаборатории обновили фасад и окна. 

«Таких объёмов строительства в ветучреждениях не было более 40 лет», - подчеркнул он. 

 

Помимо этого, для выездных бригад приобрели два новых автомобиля, для ветлечебницы в Острове – УЗИ‑аппарат и биохимический анализатор крови, а для Великолукской городской станции – рентген‑аппарат.

«Ремонт, новое оборудование, транспорт и усиление лабораторной базы сделали ветеринарную службу региона более современной,  мобильной и готовой к вызовам. В новом году эту работу обязательно продолжим», - заключил глава региона. 

