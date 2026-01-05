Рождественская ёлка состоится на территории Псковского кремля у Дома притча Свято-Троицкого кафедрального собора 9 января. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Праздник начнётся в 17:00 с рождественского концерта. В 17:30 он продолжится на улице у ёлки, где гостей ждут праздничный вертеп и представление, сказочный Дед Мороз, хороводы вокруг ёлки, игры и забавы.

Вход свободный и без возрастных ограничений.

«Часть праздника на улице. Одевайтесь по погоде, чтобы ничто не помешало вашей радости!» — подчеркнули организаторы мероприятия.