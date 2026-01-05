259 проверок частных охранных организаций провели псковские росгвардейцы в 2025 году

Совещание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности прошло в региональном управлении Росгвардии. На нём обсудили результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В 2025 году сотрудниками Росгвардии провели 259 проверок частных охранных организаций, а также объектов охраняемых ЧОО. Всего выявлено 64 правонарушения.

На совещании отметили, что потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан.

В прошедшем году частные охранники задержали 252 гражданина, в том числе 21 человек за совершение преступления, 231 за административные правонарушения.

Участники заседания также обсудили вопросы организации профессиональной подготовки частных охранников и участие частных организаций в обеспечении общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Рождеству.