Правительство РФ планирует развивать формы удаленной занятости для пенсионеров

Правительство России планирует развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для жителей России старшего возраста, следует из утвержденного плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.

Так, согласно документу, для развития удаленной занятости среди пенсионеров, региональные органы власти должны реализовать тематические проекты и мероприятия. По итогам каждого года реализации плана предполагается доклад Минтруду России.

Отмечается также, что правительство планирует проводить профессиональное обучение россиян старше 50 лет и людей предпенсионного возраста. Для этих целей будет организовано дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой, пишет РИА Новости

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на 9 миллионов человек.

