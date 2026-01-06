Общество

Росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности псковичей в Рождество

В Псковской области росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности в рождественскую ночь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по региону. 

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На территории региона в ночь с 6 на 7 января в православных храмах пройдут праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову. 

В охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности будут задействованы сотрудники ОМОН «Кром» и отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области.

Кроме того, маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения богослужений и массовых мероприятий.

