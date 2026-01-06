Общество

«Роскосмос» опубликовал фото туманности «Рождественская ёлка»

0

«Роскосмос» во вторник опубликовал фото туманности «Рождественская ёлка» из созвездия Единорога.

Фото: Николай Вдовин / Telegram-канал «Роскосмоса»

«В созвездии Единорога находится удивительная область звездообразования - туманность NGC 2264, прозванная "Рождественской ёлкой" за сходство с праздничным деревом», - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В сообщении отмечается, что туманность схожа с елкой, украшенной сверкающими «гирляндами» из туманностей и «звездами».

«Она включает в себя Коническую туманность (форма маленькой перевернутой ёлки вверху кадра) и туманность "Лисий мех" в середине этого объекта», - уточнили в «Роскосмосе».

Созвездие Единорога находится на расстоянии 2,5 тысячи световых лет от Земли, пишет «Интерфакс».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026