«Роскосмос» опубликовал фото туманности «Рождественская ёлка»

«Роскосмос» во вторник опубликовал фото туманности «Рождественская ёлка» из созвездия Единорога.

Фото: Николай Вдовин / Telegram-канал «Роскосмоса»

«В созвездии Единорога находится удивительная область звездообразования - туманность NGC 2264, прозванная "Рождественской ёлкой" за сходство с праздничным деревом», - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В сообщении отмечается, что туманность схожа с елкой, украшенной сверкающими «гирляндами» из туманностей и «звездами».

«Она включает в себя Коническую туманность (форма маленькой перевернутой ёлки вверху кадра) и туманность "Лисий мех" в середине этого объекта», - уточнили в «Роскосмосе».

Созвездие Единорога находится на расстоянии 2,5 тысячи световых лет от Земли, пишет «Интерфакс».