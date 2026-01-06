Общество

Игрок «Норильского никеля» Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет

0

Бразильский игрок норильского футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Алекс Фелипе (Фото: Telegram-канал МФК «Норильский никель»)

Алекс Фелипе умер после первого матча полуфинальной стадии Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2). Отмечается, что ему стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.

Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. С командой он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, пишет РБК

До перехода в российский клуб Алекс Фелипе играл за различные бразильские клубы, а также за португальский «Спортинг», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2018/19.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026