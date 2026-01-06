Игрок «Норильского никеля» Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет

Бразильский игрок норильского футзального клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Алекс Фелипе (Фото: Telegram-канал МФК «Норильский никель»)

Алекс Фелипе умер после первого матча полуфинальной стадии Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2). Отмечается, что ему стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.

Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. С командой он становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, пишет РБК.

До перехода в российский клуб Алекс Фелипе играл за различные бразильские клубы, а также за португальский «Спортинг», с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2018/19.