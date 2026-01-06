Умерла терапевт Псковской городской поликлиники Людмила Баранова

Врач, участковый терапевт Людмила Баранова умерла на 76-м году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской поликлинике.

Фото: Псковская городская поликлиника / «ВКонтакте»

«Коллектив Псковской городской поликлиники с глубокой скорбью и невосполнимой болью в сердце сообщает, что утром 5 января на 76-м году жизни скончалась Людмила Александровна Баранова, наш бессменный участковый терапевт, врач от Бога и человек огромной души. Для всех нас — её коллег, для тысяч и тысяч пациентов, для нашего города — уходит целая эпоха. Эпоха преданности, подлинного милосердия и безграничной ответственности», - сообщили в поликлинике.

В 1973 году Людмила Баранова, выпускница Ленинградского медицинского института, приехала в Псков. «Она навсегда связала свою жизнь со служением его жителям. 51 год… Полвека и еще один год Людмила Александровна была на передовой, каждый день встречаясь с человеческой болью и заботой, отдавая всё своё мастерство, время, тепло. Сначала в стенах первого подразделения, а с 2003 года — в третьем, который стал для неё родным домом и главным делом», - вспоминают коллеги.

«Она была тем редким врачом, в кабинет к которому шли не просто за рецептом, а за советом, поддержкой, тем самым добрым словом, которое лечит не меньше лекарств. Её голос, внимательный взгляд, спокойная мудрость и неподдельное участие навсегда останутся в памяти всех, кому посчастливилось быть её пациентом. Для нас, её коллег, она была и остаётся образцом профессионализма, честности и настоящей врачебной этики. Той самой опорой, на которую можно положиться, и тем светом, который согревал даже в самые трудные дни. Мы скорбим вместе с родными и близкими Людмилы Александровны. Нет слов, которые смогли бы утешить эту потерю. Но мы хотим, чтобы вы знали: память о ней, о её бесценном труде и светлой душе, навсегда останется в стенах нашей поликлиники и в сердцах благодарных псковичей», - добавили в поликлинике.

Прощание с Людмилой Барановой состоится 8 января, после утренней службы, с 10:30 до 10:40 в храме Василия на Горке (Детский парк).