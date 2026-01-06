Общество

Венера, Марс и Солнце сольются на небе в «Вифлеемскую звезду»

0

Венера и Марс, которые с декабря участвуют в «солнечном параде планет», в канун Рождества сольются на небе практически в одну точку с Солнцем, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram

«В канун Рождества (6 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образую своеобразную Вифлеемскую звезду», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Венера с Марсом еще 19 декабря сблизились на 5-6 градусов. В новый год их разделяли уже только 2-3 градуса. Последний раз такая близкая комбинация планет и Солнца на небосводе наблюдалась в 2019 году.

Кроме того, по данным ученых, в окрестностях Солнца сейчас находится Меркурий. Двадцать второго января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца и образуют вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого построение начнет быстро распадаться, пишет РИА Новости

Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца в пределах 10 градусов произойдет только в сентябре 2038 года.

