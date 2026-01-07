Общество

Полиция обеспечила порядок во время рождественских богослужений в Псковской области

В ночь с 6 на 7 января сотрудники правоохранительных органов организовали охрану общественного порядка во время праздничных богослужений, посвященных Рождеству Христову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Всего на территории региона службы прошли в 117 церквях и храмах, которые посетили около 11 300 человек. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Для обеспечения безопасности за каждым храмом были закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов МВД на районном уровне. Вместе с полицейскими работали представители народных дружин и Росгвардии. Дорожную безопасность у мест проведения богослужений обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

С утра 6 января и до окончания праздничных богослужений все места проведения были обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану. При входе в храмы проводился досмотр с помощью ручных и арочных металлодетекторов.

 
 

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) управления МВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский поздравил с праздниками клирика храма Успения Пресвятой Богородицы (с Пароменья города Пскова иерея Виталия Гука). Он передал слова поздравления от руководства регионального управления и поблагодарил его и протоиерея Алексея Воронюка за активную просветительскую и профилактическую работу.

Полицейские продолжат нести службу и осуществлять охрану общественного порядка в местах проведения новогодних и рождественских праздников.

