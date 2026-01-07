Росгвардейский Дед Мороз специального назначения поздравил юных псковичей

В Псковской области продолжается акция «Дед Мороз специального назначения». Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области продолжают дарить праздничную атмосферу юным жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы, облачившись в костюмы, посетили юных жителей региона, чтобы вручить им подарки. Дед Мороз специального назначения и Снегурочка поздравили детей с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья, здоровья, благополучия и добра.

Всероссийская акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» проходит с 2021 года. Цель инициативы — подарить праздничное настроение детям, в том числе из многодетных семей и социально уязвимых категорий.