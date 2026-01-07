В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в краже на 6 тысяч рублей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали подозреваемую в хищении товаров из сетевого магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления по Псковской области.

Инцидент произошел вчера, 6 января, около 16:00 на улице Труда. Наряд прибыл в торговую точку немедленно после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. На месте росгвардейцы задержали местную жительницу 1969 года рождения.

По предварительным данным женщина похитила кофе, кондитерские изделия и щипцы для завивки волос. Сумма причиненного ущерба составила более 6 000 рублей.

По факту кражи проводится проверка.