Общество

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в краже на 6 тысяч рублей

0

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали подозреваемую в хищении товаров из сетевого магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления по Псковской области.

Инцидент произошел вчера, 6 января, около 16:00 на улице Труда. Наряд прибыл в торговую точку немедленно после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. На месте росгвардейцы задержали местную жительницу 1969 года рождения.

По предварительным данным женщина похитила кофе, кондитерские изделия и щипцы для завивки волос. Сумма причиненного ущерба составила более 6 000 рублей. 

По факту кражи проводится проверка. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026