26 преподавателей искусства Псковской области обновили знания в российских вузах

26 представителей образования в сфере культуры и искусства Псковской области повысили свою квалификацию в рамках Федерального проекта «Развитие культуры» в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств.

Курсы повышения квалификации организовал Центр непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств.



С 2019 года Центр проводит обучение для преподавателей детских музыкальных, художественных и колледжей искусств. За этот период около 230 преподавателей из Псковской области прошли обучение в дистанционном формате. В целях реализации Федеральных проектов «Творческие люди» и «Развитие культуры» ведущие российские вузы создают дополнительные профессиональные программы с привлечением известных деятелей культуры и искусства.



В 2025 году преподаватели из Пскова и области обучались в таких вузах, как Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова, Российская государственная специализированная академия искусств, Академия хорового искусства имени Попова, Дальневосточный государственный институт искусств и Пермское государственное хореографическое училище.



Среди образовательных учреждений Псковской области находятся детские музыкальные школы №2, а также школы искусств в Себеже, Пыталово, Бежаницах и Невеле.



Центр непрерывного образования отмечает, что эта деятельность способствует системному совершенствованию профессионального мастерства специалистов образовательных учреждений сферы культуры и искусства Псковской области.