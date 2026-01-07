Александр Волков поздравил жителей Псковской области с Рождеством Христовым

Глава Струго-Красненского муниципального округа Александр Волков обратился к жителям с поздравлением по случаю светлого праздника Рождества Христова в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Александра Волкова

В своем обращении он подчеркнул важность семейных ценностей и духовной связи поколений.



«Друзья! С Рождеством Христовым! Этот светлый праздник мы посвящаем нашим семьям. Как и две тысячи лет назад, Божественная любовь приходит в мир в лице новорожденного младенца. Ребенок — это особое благословение. В его чистоте, доверии и открытости заключена особая сила и духовная связь поколений, а в воспитании — наше будущее. Пусть радость Рождества войдет в каждый дом, наполнив его теплом, любовью и добром. С праздником!» — отметил Александр Волков.