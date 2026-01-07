Общество

Патриарх Кирилл: РПЦ поможет россиянам понять важность работы космонавтов

0

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова провел традиционный телемост с российскими космонавтами на борту Международной космической станции (МКС) и заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) будет воспитывать народ в осознании важности их работы для мирного будущего России.

«Космонавтика связана и с рисками, и с трудностями, и, конечно, требует огромных затрат душевных и телесных сил. Поэтому особая за вас молитва, чтобы Господь хранил вас на орбите, чтобы все было благополучно в вашей личной и семейной жизни, чтоб вас окружали любящие люди. А мы как Церковь будем молиться и воспитывать наш народ в осознании того, насколько важна работа космонавтов для мирного будущего нашего Отечества», - приводятся слова патриарха на сайте Московской патриархии, пишет ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви поздравил российских космонавтов с праздником Рождества, отметив, что каждый из них «является героем и служит примером для нашей молодежи». «Поэтому я придаю такое значение возможности встречаться с космонавтами в великие церковные праздник», - добавил патриарх.

По предоставленным патриаршей пресс-службой данным, в телемосте участвовали космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Олег Платонов. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026