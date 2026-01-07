Патриарх Кирилл: РПЦ поможет россиянам понять важность работы космонавтов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова провел традиционный телемост с российскими космонавтами на борту Международной космической станции (МКС) и заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) будет воспитывать народ в осознании важности их работы для мирного будущего России.

«Космонавтика связана и с рисками, и с трудностями, и, конечно, требует огромных затрат душевных и телесных сил. Поэтому особая за вас молитва, чтобы Господь хранил вас на орбите, чтобы все было благополучно в вашей личной и семейной жизни, чтоб вас окружали любящие люди. А мы как Церковь будем молиться и воспитывать наш народ в осознании того, насколько важна работа космонавтов для мирного будущего нашего Отечества», - приводятся слова патриарха на сайте Московской патриархии, пишет ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви поздравил российских космонавтов с праздником Рождества, отметив, что каждый из них «является героем и служит примером для нашей молодежи». «Поэтому я придаю такое значение возможности встречаться с космонавтами в великие церковные праздник», - добавил патриарх.

По предоставленным патриаршей пресс-службой данным, в телемосте участвовали космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Олег Платонов.