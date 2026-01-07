Общество

«Рождественская ёлка» прошла в Невельском муниципальном округе

В Невельском муниципальном округе состоялось традиционное мероприятие — «Рождественская ёлка», которое прошло в Доме культуры, сообщил глава округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Олега Майорова

Он отметил важность этого события, сказав: «Сегодня по уже доброй и хорошей традиции в РДК прошла невельская «Рождественская ёлка». Творческие коллективы храма Святой Троицы Невеля и Районного Дома культуры сотворили настоящее Рождественское чудо - подарили всем зрителям тепло и радость этого светлого праздника». На мероприятии зрители смогли насладиться выступлениями артистов и ощутить атмосферу праздника.

 

Олег Майоров добавил: «Каждый присутствующий смог почувствовать себя частью большой семьи в атмосфере добра и гармонии». Глава округа выразил благодарность всем участникам и отметил значимость духовной и культурной жизни района, сказав: «Отдельные слова благодарности выражаю отцу Гавриилу и Храму Святой Троицы за большое участие в духовной и культурной жизни нашего района».

