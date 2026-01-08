Замминистра обороны РФ наградил военных псковского соединения ВДВ

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил военнослужащих псковского соединения ВДВ, проявивших мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Как сообщили в Минобороны, церемония награждения состоялась в тыловом районе зоны проведения СВО.

Видео: Минобороны

Генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, «За отвагу», «За храбрость» II степени, Жукова и «За спасение погибавших».