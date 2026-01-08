Общество

Замминистра обороны РФ наградил военных псковского соединения ВДВ

0

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил военнослужащих псковского соединения ВДВ, проявивших мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Как сообщили в Минобороны, церемония награждения состоялась в тыловом районе зоны проведения СВО. 

Видео: Минобороны

Генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, «За отвагу», «За храбрость» II степени, Жукова и «За спасение погибавших».

«От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с заслуженными боевыми наградами. Вы удостоены их за успешные боевые действия, за мужество, героизм, проявленные в бою. Спасибо за вашу службу!» ­– сказал заместитель главы военного ведомства.
