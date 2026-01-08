Слабые магнитные бури уровня G1 возможны 9 января

Завтра, 9 января, возможны слабые магнитные бури уровня G1, сообщает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram

«Магнитные бури минимального уровня, G1, ожидаются завтра в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января. С учетом сильного смещения плазменного облака вбок, хорошо заметного на видео , прогноз является довольно неустойчивым. При совсем небольшом отклонении выброса влево, последний пройдет мимо Земли без каких-либо геомагнитных последствий, тогда как при "ошибке" в другую сторону возможно заметное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными», - рассказали в лаборатории.

Специалисты уточнили, что уровень и число вспышек на Солнце с начала года сохраняются низкими без признаков усиления в ближайшие дни. В течение 2-3 суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнцам очередной корональной дыры довольно необычной формы.